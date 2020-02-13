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天麗苑中層月租7200元

2020-02-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天麗苑中層1室，面積212方呎，議價後以7200元租出，呎租34元，租客預繳一年租金。

　　美聯首席高級營業經理謝栢鈞表示，大坑瑆華高層A室，面積612方呎，兩房間隔，原叫租3.6萬，目前減至3.1萬租出，呎租50.7元。

  業主於16年以2145萬購入，租金回報1.7厘。

　　利嘉閣市務經理梁錦機表示，觀塘冠天閣中層C室，面積395方呎，兩房間隔，望街景，原叫租16500元，議價後減價1000元，以15500元租出，呎租39.2元。據悉，業主於12年7月以292萬購入，現租出可享租金回報率6.4厘。
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