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﻿太古城三房月租2.7萬

2020-02-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城景天閣高層B室，面積649方呎，三房一套間隔，望內園，以27000元租出，呎租41.6元。業主於00年11月以348萬購入，租金回報9.3厘。

　　香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣尚都低層B室，面積307方呎，一房間隔，望樓景，議價後以1.45萬租出，呎租47.2元，據悉，新租客為單身人士。業主於16年以438.6萬購入，現享租金回報約4厘。

　　利嘉閣分行經理郭敏輝表示，粉嶺碧湖花園5座低層D室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚景，以10000元獲承租，呎租23元。據悉，原業主於14年7月以323萬購入，現租出享租金回報率4厘。
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