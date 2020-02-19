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豫豐花園兩房月租1.08萬

2020-02-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園10座中層B室，面積450方呎，兩房間隔，獲外區客承租，月租1.08萬，呎租24元。

　　世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城14座中層C室，面積853方呎，三房間隔，原叫租3萬，議價後減價4000元，以2.6萬租出，呎租30.5元。據了解，業主於19年以1142萬購入，租金回報率2.7厘。

　　利嘉閣分行經理黃諾文表示，西灣河嘉亨灣6座中低層F室，面積503方呎，兩房間隔，望海景，近日以23500元租出，呎租47元。

  據悉，業主於14年3月以753萬購入，現租出享租金回報率3.7厘。
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