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觀月‧樺峯呎租36元

2020-02-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣市務經理梁錦機表示，觀塘觀月‧樺峯低層G室，面積588方呎，兩房間隔，望泳池景，附傢俬，原叫租22000元，議價後減價1000元，以21000元租出，呎租36元。據悉，業主於14年以719.4萬購入，租金回報3.5厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO NAPOLI第27B座中層B室，面積718方呎，三房連套房間隔，望園景，獲租客以1.78萬租入，呎租24.8元。據了解，業主於19年2月以1137.4萬購入，租金回報1.9厘。

　　利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街29號低層C室，面積602方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景，以20000元租出，呎租33.2元。據悉，業主於10年7月以377萬購入，租金回報率6.4厘。
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