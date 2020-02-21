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﻿屋苑連錄減價成交

2020-02-21 列印
■淘大花園一個兩房單位，減至580萬易手，呎價15467元。
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        據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯助理區域經理黃遠基表示，牛頭角淘大花園G座中低層3室，面積375方呎，兩房間隔，原叫價600萬，累減至580萬易手，呎價15467元。據了解，原業主於14年1月以366萬購入，是次轉手帳面獲利214萬，升值58%。

淘大兩房580萬易手

　　利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳維景灣畔2座低層A室，面積516方呎，兩房間隔，望內園景，以760萬獲承接，呎價14729元。據了解，原業主於16年9月以618萬購入，現轉手帳面獲利142萬，升值23%。

　　中原區域營業董事黎宗文表示，沙田好運中心D2座低層A室，面積390方呎，兩房間隔，以550萬易手，呎價14103元。據了解，原業主於10年以215萬購入，是次沽出單位帳面獲利335萬，升值1.56倍。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站浪澄灣2座高層A室，面積845方呎，三房間隔，望海景，原叫價2200萬，累減至1930萬易手，呎價22840元，據了解，買家為換樓客。原業主於16年以1641.3萬購入，是次轉售帳面賺288.7萬，升值17.6%。

浪澄灣呎價2.28萬沽

　　世紀21柏宇地產執行董事黃學宇表示，大埔寶湖花園C座低層8室，面積343方呎，以503萬沽出，呎價14665元。據了解，原業主於10年8月以175萬購入，帳面獲利328萬，升值近1.9倍。

　　中原資深區域營業經理陳繼成表示，東涌昇薈6座中層C室，面積669方呎，以818萬沽出，呎價12227元。

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