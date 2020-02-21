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﻿鑽嶺一房月租1.18萬

2020-02-21 列印
        二手再錄市價租務個案，世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，黃大仙鑽嶺高層H室，面積239方呎，一房間隔，原叫租1.28萬，議價後以1.18萬租出，呎租49.4元。據了解，業主於15年以401萬購入，可享租金回報率3.5厘。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居11座高層H室，面積549方呎，三房間隔，以1.2萬承租，呎租21.9元。

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣泓景臺5座中層A室，面積492方呎，兩房間隔，望樓景，議價後以1.8萬租出，呎租36.6元，據悉，新租客為單身人士。業主於17年7月以800萬購入，租金回報2.7厘。

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨7座中層B室，面積391方呎，兩房間隔，望園景，以月租1.4萬租出，呎租36元。
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