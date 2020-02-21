﻿環境清幽怡人 又一居高雅廳堂愜意和諧

特色單位罕有，市場每有放盤往往成為焦點，以下帶大家參觀又一村又一居的地下複式單位，實用面積超過1300方呎，設有3房1套設計，廳堂空間闊落好用，並相連857方呎花園，享有綠意園景。



又一居由會德豐發展，在1992年至1995年期間落成，建有32座分層大廈，以低密度發展，提供逾1800個單位，標準分層主打2房及3房戶型，提供泳池及網球場等會所設施，供住客使用。屋苑位於旺中帶靜的又一村，是區內具規模私人屋苑，距離數分鐘步程便是港鐵九龍塘站，車站毗連又一城商場及公共交通交匯處。



又一居本身亦有提供特色戶，也有些業主選擇買入2個單位後，再自製成特色單位，如是次介紹的放盤，實用面積1314方呎，向東，由地下單位及1樓打通而成，地下大廳地方增大，以簡約主題佈置，地面鋪上淺色木系地磚，配合天花燈槽滲燈，清雅高貴。客飯兩廳位置更明確，方便容納大型傢俬，而且每邊廳區均有大窗採光，光猛明亮。



飯廳旁邊則有一個家庭廳，放有鋼琴，方便戶主或家人能夠專心練琴，也可以避免騷擾其他人。甫出廳堂，便是單位特有的私人花園，面積達857方呎，放有戶外家具，四周有高身籬笆包圍，街外人難以望到屋內狀況，有一定的私隱度。



連857呎花園



單位內置樓梯，拾級而上便到達睡房區，設有3房1套間隔，每個房間的空間都見使好用。主人套房簡單放置雙人睡牀，一隅置有工作枱面，而套廁以灰色主調裝潢，企缸空間足夠，與坐廁之間做到乾濕分明效果。景觀上，複式上層景觀同樣外望花園，亦可望出達之路街景。