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玖瓏山盡享翠綠山景

2020-02-22 列印
■玖瓏山天瓏閣2座中層A室，面積1538方呎，外連大露台。
■單位外望便是附近翠綠山景。
■單位為四房設計，地方寬敞。
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　　九肚山低密度住宅玖瓏山，背靠翠綠山巒，加上地勢較高，景觀亦較開揚。今次介紹該屋苑一個大單位放盤，面積1538方呎，四房兩套設計，間隔四正闊落，全屋以木地板襯以啡系家具，為一室注入舒適放鬆氛圍，從露台外望，放眼盡是翠綠山景。

　　位於九肚山的玖瓏山，樓齡約五年，10座住宅大廈提供973個單位。屋苑設住客小巴往返港鐵大圍站，並自設住客會所，提供內外游泳池、健身室、宴會廳及室內運動場等設施，供住客使用。

會所設施一應俱全

　　是次推介位於天瓏閣2座中層A室，面積1538方呎，長形大廳以淡色牆身，襯以咖啡系家具，整體感覺柔和舒適，加上採光頗佳，從露台可外望，便是周圍的嫩綠翠山，令人心境平靜。

四房雙套設計

　　單位設四房兩套，所有房間座向均與客廳相同，兩間套房空間超闊，其中一間套房放置大睡牀後，更可放置鋼琴及書桌等多件大型傢俬。

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