屋苑連錄蝕讓成交個案

市場消息指，九龍塘尚御3座中層B室，1608方呎，屬4房雙套間隔，以約3080萬連車位沽出，呎價19154元。原業主於2010年3月以3141萬一手購入，其後再以118萬購入車位，持貨10年現帳面共蝕約179萬，貶值逾5%，若計及以及印花稅等開支，料蝕約320萬離場。資料顯示，該屋苑本月至今已錄2宗蝕讓成交個案。
土地註冊處資料顯示，屯門滿名山滿庭12座低層C室，624方呎，2房間隔，於本月初以680萬成交，呎價10897元。原業主於2016年9月以698.9萬購入，持貨約4年，現帳面蝕讓約19萬，若計及原業主所付樓價7.5%雙倍印花稅及其他雜項開支，料虧蝕約78萬。
土地註冊處資料顯示，筲箕灣譽都高層A室，446方呎，2房間隔，於本月初以813萬成交，呎價18229元。原業主於2013年以840萬購入，持貨7年帳面蝕約27萬，計及其他支出，料蝕逾66.6萬。
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙1座高層F室，543方呎，2房間隔，以735萬售出，呎價約13628元。據悉，原業主於2016年8月以約717萬購入，帳面獲利約18萬，惟扣除支出，料明賺暗蝕逾15萬。
Skypark料平手離場
利嘉閣高級區域董事陳震宇表示，旺角Skypark高層B6室，約404方呎，1房間隔，以730萬沽出，呎價約18069元。據悉，原業主於2016年9月以約694.4萬購入，持貨3年，轉手帳面獲利35.6萬，惟扣除開支，料平手離場。