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MONTEREY兩房月租1.92萬

2020-02-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級經理黃珉晟表示，將軍澳MONTEREY第6A座高層F室，面積492方呎，兩房間隔，望內園景，叫租20000元，減至19200元租出，呎租39元。據悉，業主於17年以653.4萬購入，租金回報率3.5厘。

　　香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣5座高層F室，面積498方呎，兩房間隔，望山景，原叫租2.35萬，議價後以2.2萬租出，呎租44.2元，據悉，新租客為單身人士。業主於14年以652萬購入，現享回報約4厘。

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，大角咀港灣豪庭6座中層H室，面積326方呎，兩房間隔，望市景，月租1.35萬，呎租41.4元，新租客為家庭客。業主於15年以508萬購入，現享回報3.2厘。
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