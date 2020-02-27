牽晴間兩房520萬沽
美聯高級分區營業經理高淑群表示，北角DIVA中層D室，面積507方呎，原叫價1020萬，減至993萬易手，呎價19586元，買家為外區上車客。原業主於14年以862萬購入，是次轉售帳面獲利131萬，物業升值15%。
利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街59號低層B室，面積511方呎，兩房間隔，望內園景，以700萬易手，呎價13699元。據悉，原業主於09年以315萬購入，現轉手帳面獲利385萬，升值1.2倍。
世紀21領先置業代理執行董事許名鋒表示，紅磡海濱南岸2座高層F室，面積432方呎，以880萬沽出，呎價20370元。據了解，原業主於09年以360萬購入，帳面獲利520萬，升值1.4倍。
海濱南岸呎價2.03萬
祥益營業董事胡志偉表示，屯門康德花園3座高層B室，面積363方呎，兩房間隔，以418萬成交，呎價11515元，屬市價水平，買家購入作自住。原業主於13年以200萬購入，是次轉手帳面獲利218萬。
美聯首席高級營業經理劉世華表示，將軍澳嘉悅1座低層B室，面積343方呎，屬1房間隔，原先叫價650萬，減價至642萬易手，呎價18717元。