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屋苑紛錄議價成交

2020-02-27 列印
■粉嶺牽晴間兩房，議價後以520萬易手，呎價13472元。資料圖片
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間7座中層H室，面積386方呎，兩房間隔，議價後以520萬易手，呎價13472元。原業主於12年以249萬購入，帳面獲利271萬元離場，單位升值1.09倍。

牽晴間兩房520萬沽

　　美聯高級分區營業經理高淑群表示，北角DIVA中層D室，面積507方呎，原叫價1020萬，減至993萬易手，呎價19586元，買家為外區上車客。原業主於14年以862萬購入，是次轉售帳面獲利131萬，物業升值15%。

　　利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街59號低層B室，面積511方呎，兩房間隔，望內園景，以700萬易手，呎價13699元。據悉，原業主於09年以315萬購入，現轉手帳面獲利385萬，升值1.2倍。

　　世紀21領先置業代理執行董事許名鋒表示，紅磡海濱南岸2座高層F室，面積432方呎，以880萬沽出，呎價20370元。據了解，原業主於09年以360萬購入，帳面獲利520萬，升值1.4倍。

海濱南岸呎價2.03萬

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門康德花園3座高層B室，面積363方呎，兩房間隔，以418萬成交，呎價11515元，屬市價水平，買家購入作自住。原業主於13年以200萬購入，是次轉手帳面獲利218萬。

　　美聯首席高級營業經理劉世華表示，將軍澳嘉悅1座低層B室，面積343方呎，屬1房間隔，原先叫價650萬，減價至642萬易手，呎價18717元。
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