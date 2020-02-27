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豐連每呎24.7元租出

2020-02-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連1座高層E室，面積567方呎，兩房間隔，月租1.4萬，呎租24.7元，業主於17年以約630萬購入，租金回報約2.7厘。

SKYPARK1.85萬承租

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，旺角SKYPARK低層A6室，面積407方呎，1房間隔，望市景，原先叫價2.05萬，議價後以1.85萬租出，呎租45.5元，據悉，新租客為外籍人士，業主於18年以約835萬購入。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座中層G室，面積455方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以1.85萬租入，呎租約40.7元，據了解，業主於10年以370.8萬購入，按買入價計算，租金回報約6厘。
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