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匯璽低層呎租49.6元

2020-02-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，南昌站匯璽2B座低層C室，面積363方呎，一房間隔，望樓景，原叫租1.9萬，議價後以1.8萬租出，呎租49.6元，據悉，租客為單身人士。業主於19年以709.5萬購入，現享回報約3厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座高層E室，面積498方呎，兩房戶加儲物房，望山景，獲租客以1.9萬租入，呎租38.2元。據了解，業主於06年以280萬購入，租金回報8.1厘。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門豐景園3座高層1室，面積309方呎，兩房間隔，獲區外客承租，以9200元租出，呎租29.8元。

　　另外，屯門豐連1座高層E室，面積567方呎，兩房間隔，以1.4萬租出，呎租24.7元。

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