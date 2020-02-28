天台附設泳池 逸瓏園高曠大廳時尚優雅

西貢逸瓏園是區內新晉屋苑，樓齡約3年，這次帶大家參觀屋苑的特色單位，實用面積1549方呎，4房雙套設計，大廳內置樓梯通往天台，面積逾3300方呎，更附設私人泳池，享有開揚極致景觀。



逸瓏園由信置發展，於2017年入伙，由4座低密度分層大廈組成，每座大廈樓高7至8層，單位總數297伙，實用面積由約520至1567方呎不等，涵蓋1至4房間隔。屋苑擁有住客會所，提供戶外泳池、健身室及天幕花園等，還有緩跑徑供住客享用。屋苑坐落西貢大網仔路，旁邊為香港學堂國際學校，步行約10分鐘可抵達市中心，有齊超級市場及不同種類的商店。



4房雙套設計



項目設有少量特色單位，市場少有盤源，是次便介紹屋苑的頂層連天台放盤，實用面積1549方呎，大廳開則寬廣四正，樓底有約11.5呎高，內櫳以淺色為主，轉角大窗引入大量陽光，一室明亮通透。



客飯兩廳分區鮮明，客廳放置淺灰L形沙發及玻璃茶几，笨重感不多。飯廳擺放了餐桌及椅，可容納多人用膳，部分牆身髹上深灰色，與周邊的淺色牆紙營造對比感。



望內園遠山景



單位為4房2套間隔，沿飯廳旁邊走廊前往，主人套房毗鄰客廳，房內同樣備有轉角玻璃採光，其中一邊更外連工作平台，房間佈置用色舒適自然，標準大小的雙人牀可以三邊落地，一隅置有工作枱及書櫃。從單位內置樓梯可直達私人天台，面積達3356方呎，成為單位最大亮眼點，戶主除了擁有寬闊落戶外空間，多角度飽覽屋苑內園，及西貢區內的山市雙景外，天台更設有發展商原裝私人泳池，別具豪宅氣派。



