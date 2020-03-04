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利奧坊．凱岸呎租56.7元

2020-03-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事胡耀才表示，大角咀利奧坊．凱岸1座中高層C室，面積252方呎，一房間隔，望少海景，原叫租1.7萬，議價後減價2700元，以1.43萬租出，呎租56.7元。據悉，新租客為單身客。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座低層D室，面積596方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以2.4萬承租，呎租40.3元。據了解，業主於08年以477萬購入，按買入價計算，租金回報約6厘。

　　中原高級分區聯席董事余社朝表示，九龍塘又一村石竹閣高層B室，面積1103方呎，三房連套房間隔，議價後以3.3萬租出，呎租30元，新租客為同區租客。業主於87年以110萬購入，是次租出單位可享高達36厘租金回報。
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