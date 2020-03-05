  • 2020年3月5日 星期四
  • 18º
  • 90%
熱門： 口罩萬寧新冠肺炎北角巴士

日報新聞 > 地產

OASIS KAI TAK呎租46.5元

2020-03-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原市務經理李沛傑表示，啟德OASIS KAI TAK 1座中高層F室，面積752方呎，三房連套房間隔，坐向東南方，享海景，「零議價」下以35000元租出，呎租46.5元。

　　據了解，業主於19年11月以1880萬購入，現將單位租出料可享2.2厘租金回報。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門豐景園5座中層4室，面積341方呎，兩房間隔，議價後以9800元「即睇即租」，呎租28.7元。據悉，該名租客為區內住客，因熟悉區內環境，加上單位內籠企理四正，故斥資承租。

　　另外，屯門悅湖山莊7座中層J室，面積484方呎，兩房間隔，月租1.05萬，呎租21.7元。據悉，租客為同屋苑住客。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd