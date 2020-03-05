OASIS KAI TAK呎租46.5元

過去數天獲得多位黨內猛人表態支持的美國前任副總統拜登，在「超級星期二」初選投票或黨團會議中銳不可當，橫掃南部各個州份。而其主要對手兼同被視為大熱門的資深參議員桑德斯，亦不甘示弱。在自己的家鄉和根據地佛蒙特州報捷，更拿下了科羅拉多州及最多黨代表票的加州。 據報，拜登分別在維珍尼亞州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、田納西州、阿肯色州高奏凱歌，還在中部的奧克拉荷馬州和北部的明尼蘇達州及麻省凱旋而歸。分析指，拜登在黑人聚居的南部州份揚威，反映出他得到大量非洲裔黑人選民支持。票站調查顯示，以維珍尼亞州和北卡州為例，每十名非洲裔黑人當中，便有六人支持拜登。 目前拜登主要對手桑德斯在另一最受...

2020-03-05