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屋苑連錄減價成交

2020-03-06 列印
■牛頭角淘大花園低層以528萬元易手。
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　　據《星島地產網》報道，近期樓市氣氛稍為回暖，市場以用家主導，屋苑頻錄減價成交。其中牛頭角淘大花園低層，面積322方呎，獲新婚客承接，睇樓一星期隨即拍板，以528萬元成交。

淘大一房528萬易手

　　美聯分行高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園L座低層04室，面積322方呎，一房間隔，原叫價540萬，由於內櫳企理，加上市況回暖，吸引新婚客承接，睇樓一星期隨即拍板，終以528萬成交，呎價16398元。原業主於2015年2月斥資400萬元購入，是次轉手帳面獲利128萬元，物業升值32%。

　　中原地產分行副區域營業經理許永生表示，長沙灣昇悅居5座中層F室，面積530方呎，兩房間隔，享內園景，原叫價880萬，減價32萬，以848萬易手，呎價16000元。新買家眼見屋苑同類型兩房則罕有，議價後考慮片刻即決定入市。原業主於2002年4月以233萬購入上址，持貨近18年帳面獲利615萬，大幅升值逾2.6倍。

昇悅居呎價1.6萬沽

　　利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，上水顯峰低層C室，面積503方呎，三房間隔，坐向東南，以620萬沽出，呎價12326元，原業主於2016年10月以458萬購入上述單位，持貨3年帳面獲利162萬，物業升值約35%。

　　黃靜顏補充指，因受美國宣佈減息消息影響，促使買家入市購買上述單位。此乃顯峰本月首宗二手成交個案，現時暫有11個放盤提供，最低入場價由620萬元起。
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