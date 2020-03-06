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城市花園呎租37元

2020-03-06 列印
　　香港置業分行首席聯席董事甄維雄表示，北角城市花園1座中層H室，三房間隔，向北望海景，面積792方呎，業主以3.2萬放租一星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價2000元，以月租3萬租出，呎租37.9元。

　　據了解，新租客為家庭客，心儀單位附有靚裝修，故睇樓三次後決定承租。

　　資料顯示，業主於2007年5月以約300萬購入上述單位，現享租金回報約12厘。

　　利嘉閣分行經理梁灝義表示，元朗朗屏8號2座低層F室，面積622方呎，今年1月底開始放租，原叫租17500元，議價後減價1000元，以16500元租出，呎租約27元。業主於2019年11月以780萬購入上址，租金回報約2.5厘。
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