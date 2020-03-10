碧海藍天870萬易手
美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，長沙灣碧海藍天3座高層D室，面積511方呎，兩房間隔，原叫價約920萬，目前減價50萬，以870萬成交，呎價約17025元。據悉，原業主於10年斥資約410萬購入，是次轉手帳面獲利460萬，升值逾1.1倍。
祥益高級區域經理黃慶德表示，天水圍天頌苑K座低層1室，面積650方呎，屬3房間隔，獲區內首置客垂青，以438萬（居二價）購入作自住，呎價6738元，屬市價水平，原業主於13年以約186.7萬購入，是次轉手帳面獲利約251.3萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山新港城4期F座低層4室，面積519方呎，3房間隔，望園景，原叫價790萬，經議價減價12萬，以778萬易手，呎價14990元。據了解，原業主於14年2月以503萬購入，帳面獲利275萬，升值約55%。
香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運灣柏景灣9座低層G室，面積466方呎，向東南望樓景，兩房間隔，原先叫價960萬，議價後減價15萬，以約945萬成交，呎價20279元，據了解，買家為首置客，原業主於09年4月以約323萬購入，是次轉售帳面賺約622萬，物業升值約1.9倍。