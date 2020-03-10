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屋苑紛錄減價成交

2020-03-10 列印
　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原高級分行經理馮健平稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街84號中層B室，面積543方呎，兩房間隔，望街景，原先叫價780萬，目前累減53萬，以727萬成交，呎價13389元。

碧海藍天870萬易手

　　美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，長沙灣碧海藍天3座高層D室，面積511方呎，兩房間隔，原叫價約920萬，目前減價50萬，以870萬成交，呎價約17025元。據悉，原業主於10年斥資約410萬購入，是次轉手帳面獲利460萬，升值逾1.1倍。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，天水圍天頌苑K座低層1室，面積650方呎，屬3房間隔，獲區內首置客垂青，以438萬（居二價）購入作自住，呎價6738元，屬市價水平，原業主於13年以約186.7萬購入，是次轉手帳面獲利約251.3萬。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山新港城4期F座低層4室，面積519方呎，3房間隔，望園景，原叫價790萬，經議價減價12萬，以778萬易手，呎價14990元。據了解，原業主於14年2月以503萬購入，帳面獲利275萬，升值約55%。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運灣柏景灣9座低層G室，面積466方呎，向東南望樓景，兩房間隔，原先叫價960萬，議價後減價15萬，以約945萬成交，呎價20279元，據了解，買家為首置客，原業主於09年4月以約323萬購入，是次轉售帳面賺約622萬，物業升值約1.9倍。
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