  • 2020年3月12日 星期四
  • 20º
  • 88%
熱門： 國泰新冠肺炎埃及團口罩古天樂

日報新聞 > 地產

昇悅居呎租32.6元

2020-03-12 列印
　　香港置業分行首席聯席董事胡耀才表示，西九龍昇悅居一宗租務成交，昇悅居6座低層E室，兩房間隔，坐向北方，面積491方呎，業主以1.65萬元放租兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後輕微減價500元，以1.6萬租出，呎租32.6元，新租客為家庭客，心儀單位企理，故睇樓兩次決定承租。業主於2017年4月以700萬元購入上述單位，租金回報約2.7厘。

　　祥益地產區域董事林偉光表示，屯門大興花園2期8座高層H室，面積419方呎，兩房一廳，日前獲區內客承租。該租客鍾情單位附設企理裝修，加上一直居於區內，熟悉周遭環境，毋須重新適應，因而決定即睇即租，以1.1萬承租，呎租26.3元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd