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維港灣兩房月租1.85萬

2020-03-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站維港灣10座高層E室，面積466方呎，兩房間隔，原叫租2.1萬，議價後減價2500元，以1.85萬租出，呎租39.7元，據悉，新租客為單身客。業主於18年6月以980萬購入，租金回報2.3厘。

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園F座低層7室，面積529方呎，兩房間隔，望園景，原叫租20000元，議價後減價3000元，以17000元租出，呎租32.1元。據悉，業主於07年12月以328萬購入，現租出享租金回報約6.2厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門大興花園2期8座高層H室，面積419方呎，兩房間隔，以月租1.1萬承租，呎租26.3元。
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