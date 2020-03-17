維港海景複式 上林透亮清新廣闊廳堂

矗立於大坑道的上林，依山興建，除標準分層戶外，更有少量複式戶，將豪宅氣派提升至另一層次。市場現正有一個複式單位放盤，露台俯瞰整個大坑，以至招牌維港煙花海景，也可盡收眼底。



由置地發展的上林，於2009年入伙，由2座組成，每座均用上玻璃幕牆裝飾，加上樓層達69樓高，屹立於大坑道上，明顯高於附近樓宇，輕易成為區內注目住宅建築。屋苑住客會所設於基座的6樓及7樓，設施多元化。另外，項目擁有小學12校網作另一個優點，是眾多實力家庭客之選。至於日常起居，屋苑旁邊有勵德邨商場，另驅車往銅鑼灣也不用數分鐘，有齊超級市場及餐廳等基本需要。



上林由2座共270個單位組成，主攻3房及4房戶型，另有多款特色戶型，如複式戶、佔全層特色大戶連天台泳池的大宅。是次帶大家參觀屋苑的複式放盤，實用面積1966方呎，入屋通過長玄關到達大廳，廳堂十分闊落，以白色牆身襯上條子木地板，客飯兩廳空間壁壘分明，均備有一面大窗，客廳還外連露台，整個環境都很光亮。



客廳靠窗放置了大型灰色沙發，電視機位置僅放有矮櫃，牆壁足以掛放大型電視機，玻璃枱面飯桌減輕笨重感，配上設計時尚的餐椅，用膳空間光猛。身處於大廳內更可以享有多角度景致，飯廳大窗主要外望青翠山景，露台景觀更豐富，俯瞰大坑至東半山範圍遼闊樓景，更遠望到維多利亞港的煙花景。



房間分佈方面，其中1個客房與大廳同層外，其餘都位於複式上層，主人套房經過打通後，位置自成一隅，空間更見使好用，雙人牀三邊落地綽綽有餘，兩側大窗引景入室，同樣享有一致景色。