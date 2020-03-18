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囍滙每呎51.6元租出

2020-03-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原資深區域營業董事張永泉稱，灣仔囍滙2座中層D室，面積339方呎，開放式間隔，望市景，原先叫租2.25萬，目前減租5000元，以1.75萬租出，呎租51.6元，業主於13年以729萬購入，租金回報2.9厘。

君滙港3.23萬承租

　　香港置業首席聯席董事胡耀才表示，奧運站君滙港1座中高層B室，面積846方呎，3房連套房間隔，望園景，原先叫租3.4萬，目前減租1700元，以3.23萬租出，呎租38.2元，據悉，新租客為夫婦，業主於06年以約883.2萬購入，現享回報約4.4厘。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍天盛苑O座中層4室，面積506方呎，兩房間隔，月租1.2萬，呎租23.7元。
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