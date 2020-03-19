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君滙港兩房月租2.22萬

2020-03-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事胡耀才表示，大角咀君滙港3座低層F室，面積541方呎，兩房間隔，望海景，原叫租2.5萬，其後減價2800元，以2.22萬租出，呎租41元，據悉，新租客為一對朋友。業主於11年以629萬購入，現享回報4.2厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，紅磡御悅高層C室，面積185方呎，開放式間隔，望市景，獲租客以9200元租入，呎租49.7元。據了解，業主於14年12月以292.8萬購入，按買入價計算，租金回報3.8厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連2座高層A室，面積300方呎，一房間隔，減價200元，以1.03萬租出，呎租34.3元。業主於16年以298.7萬購入，租金回報率4.1厘。
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