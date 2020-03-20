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大興花園高層月租1.18萬

2020-03-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理陳家富表示，屯門大興花園2期4座高層C室，面積464方呎，兩房間隔，望山景，以1.18萬租出，呎租25.4元。業主於16年9月400萬購入，租金回報約3.5厘。

　　祥益分行經理林英傑表示，屯門兆麟苑B座低層6室，面積401方呎，兩房間隔，月租1萬，呎租24.9元。

　　中原高級區域聯席董事馮澤源表示，大埔白石角嘉熙5座低層F室，面積325方呎，一房間隔，議價後以11500元租出，呎租35.4元。業主於18年以694萬購入，是次租出單位可享約2厘租金回報。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連2座高層A室，面積300方呎，一房間隔，月租1.03萬，呎租34.3元。
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