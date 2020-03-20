外望恬靜樓景 意花園華麗裝潢型格大廳

意花園位於新潭路上，翠綠環抱，私隱度高，而放盤洋房採用4房4套間隔，實用面積1938方呎，據了解，屋主曾斥資逾300萬裝潢，全屋以啡色為主，裝潢華麗，甚有品味，洋房外連有1318方呎花園，閒時可在此與家人友好相聚歡度時光。



意花園於2016年入伙，由67座洋房組成，戶戶設獨立門牌，全數洋房以3層，備多種屋型，實用面積1479至2369方呎不等，包括3套房、4套房及5房4套3種間隔，部分洋房更設有花園、天台、平台及車庫等。意花園遍植逾50種品種花圃植物，另外住客會所提供泳池、健身室及兒童樂園等。交通方面，屋苑鄰近港鐵元朗站及港鐵錦上路站，另驅車往九龍站及中環等也不用半小時。



是次走訪位於洛蔓大道雙號屋，實用面積1938方呎，屋主曾豪花逾300萬裝潢，全屋均以柔和啡色為主調，華麗氣派盡現。



洋房地下為客飯廳及廚房。兩廳間隔寬敞實用，客廳設有一面啡色及灰色交織而成菱格紋牆身，再配以白色沙發，典雅與時尚相互交融。



飯廳方面，天花置有金碧輝煌大吊燈外，在啡色牆身上亦配有璀璨奪目的閃片作點綴，凸顯貴氣。另外大廳旁設有落地玻璃，為室內引入充裕陽光，拉開趟門為1318方呎花園，住戶可享園藝樂趣。



擁1318呎花園



大屋為4套房間隔，房間均分佈在洋房2樓及3樓，各房間空間偌大，即使擺放雙人牀仍可三邊下牀，及均設有大落地玻璃窗，用色亦貫徹始終，均以啡色為主。其中一房外連露台，步出露台亦可享遼闊景觀。套房浴室設計簡潔，牆身以雲石作主調，備有浴缸及橫向大鏡，提升室內空間感。



拾級而上，為逾500方呎天台，住戶可在此置戶外餐桌椅，為舉辦聯誼活動的好地方，或可於天台欣賞開揚景致。