威尼斯花園483萬易手
美聯助理區域經理楊浩鴻，上水威尼斯花園1座高層E室，面積約437方呎，兩房間隔，議價後減價37萬，以483萬易手，呎價11053元，據悉，買家為區內首置客，原業主於10年5月以約155萬購入，轉手帳面獲利約328萬，物業升值逾2倍。
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山聽濤雅苑1座中層F室，面積1025平方呎，3房連工人房間隔，望海景，原先叫價1650萬，累減70萬，以1580萬連車位易手，呎價15415元，據了解，原業主於99年以560萬購入，帳面獲利1020萬，物業升值1.8倍。
碧湖花園每呎12016元沽
利嘉閣高級區域董事陳永強透露，粉嶺碧湖花園1座中層B室，面積約491方呎，為3房間隔，望山景，以590萬獲買家承接，呎價12016元，據悉，原業主於15年8月以約468萬購入，持貨約4年，轉手帳面獲利約122萬，升值達26%。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆禧苑A座高層4室，面積338方呎，1房間隔，新買家為區內客，以428萬 （自由市場價） 購入作自住，呎價為12663元。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角維峯低層連平台戶，面積280方呎，開放式間隔，成交價645萬，呎價23036元，屬市價水平。