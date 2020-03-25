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藍灣半島三房月租2.4萬

2020-03-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層E室，面積579方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以2.4萬租入，呎租41.5元。據了解，業主於19年以1088萬購入，按買入價計算，租金回報2.6厘。

　　中原副分區營業經理杜文俊表示，大埔白石角嘉熙5座低層F室，面積303方呎，一房間隔，以1.1萬租出，呎租36.3元。原業主於18年以658萬購入，是次租出單位可享約2厘租金回報。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒5座極高層A室，面積464方呎，兩房間隔，望園景，議價後以1.58萬租出，呎租34.1元。

  據悉，新租客為家庭客。業主於08年以312萬購入，現享回報約6.1厘。
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