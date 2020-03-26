香島每呎35.7萬租出

新冠肺炎疫影響全球，熱刺中鋒哈利卡尼和巴塞隆拿射手蘇亞雷斯卻因禍得福。前者大腿肌肉傷患四月中方可重新候命，哨牙蘇接受膝部手術後，預計五月初才復出，如今賽季延期兩人勢可在聯賽恢復後立即上陣，帶領球隊作最後衝刺。 哈利卡尼在元旦日英超作客0:1不敵修咸頓一戰拉傷左大腿肌肉，須養傷至四月初才能重返綠茵場。此子月初已開始恢復有球操練，如今英超據報將會延至六月初才恢復，此子有足足兩個多月時間訓練，屆時可望重拾最佳狀態迎接最後九輪聯賽。 哈利卡尼信心十足道：「我現在狀態良好，距離康復並不遠。我做了很多恢復性訓練，計畫兩到三周後便可歸隊，且看比賽何時重新開始。」此子和鋒線拍檔孫興...

2020-03-26