香島每呎35.7萬租出

藍灣半島1.8萬承租
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層H室，面積436平方呎，屬兩房間隔，望山景及少海景，獲租客以1.8萬租入，呎租約41.3元，據了解，業主於19年11月以800萬購入，按買入價計算，租金回報約2.7厘。
利嘉閣分行經理林世標表示，灣仔尚翹峰2座中層F室，面積約433方呎，兩房間隔，望山景，原先叫租25000元，經議價後減租3000元，以22000元獲承租，呎租約50.8元，據悉，業主於08年以約520萬購入，現租出享租金回報率逾5厘。
病毒面前，人人平等，名人也中招。英國皇儲查理斯經檢測後，證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，他與妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉在蘇格蘭自我隔離，目前身體健康。白金漢宮說：「英女皇陛下仍然身體健康。」英女皇上周四...
2020-03-26
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
南韓「N號房」事件因包括未成年人女性被性虐及性剝削轟動當地社會。據韓聯社報道，昨日上午南韓警方將疑犯趙主彬示眾送檢時，趙主彬當場公開道歉，稱感謝制止他這無法自拔惡魔般的生活。檢方最早打算將於本天提審。...
2020-03-26
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山薈朗1座中層B3室，面積266方呎，開放式間隔，原叫價430萬，減至415萬購入，呎價15602元。原業主於16年以3...
2020-03-26
美國達成歷來規模最大的二萬億美元拯救經濟方案，美股早段表現反覆，杜指重返21000點，更曾升逾700點，但其後倒跌，目前升逾500點。白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，以減輕疫情對經濟的影響。 ...
2020-03-26
新冠肺炎疫影響全球，熱刺中鋒哈利卡尼和巴塞隆拿射手蘇亞雷斯卻因禍得福。前者大腿肌肉傷患四月中方可重新候命，哨牙蘇接受膝部手術後，預計五月初才復出，如今賽季延期兩人勢可在聯賽恢復後立即上陣，帶領球隊作最後衝刺。 哈利卡尼在元旦日英超作客0:1不敵修咸頓一戰拉傷左大腿肌肉，須養傷至四月初才能重返綠茵場。此子月初已開始恢復有球操練，如今英超據報將會延至六月初才恢復，此子有足足兩個多月時間訓練，屆時可望重拾最佳狀態迎接最後九輪聯賽。 哈利卡尼信心十足道：「我現在狀態良好，距離康復並不遠。我做了很多恢復性訓練，計畫兩到三周後便可歸隊，且看比賽何時重新開始。」此子和鋒線拍檔孫興...
2020-03-26
寶馬代理上周日（3月22日）在一年一度打吡大賽發表兩款新車，全新X6及8系GranCoupe，兩者現於灣仔告士打道BMW Luxury Class旗艦店公開亮相。大改款X6 M50iA頂級版擁有史上最...
2020-03-26
阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）和Kenny（關智斌）等原本在馬來西亞拍攝新劇，但當地新冠肺炎疫情惡化而停工，他們在前晚穿戴全副防護裝備，由大馬飛抵香港，隨即接受14日強制家居隔離。阿Sa返到家中後，...
2020-03-26
新冠肺炎疫情起伏不定，單單依靠市民注重個人衞生，對堵截病毒擴散雖然有一定作用，但並非最為有效。港府正研究限制參與社交活動的人數，是抗擊病毒非不得已的舉措，愈早實行愈好，公眾要有心理準備，暫時須忍耐接受。 早前歐美多國佛系抗疫，嘗到苦果，確診人數飆升，死亡人數大增，近日終於醒覺過來，轉而採取強硬的抗疫手段。在意大利，差不多全民足不出戶，而德國只容許二人參與社交活動。昨天人口大國印度更加激進，頒佈全國封閉二十一天，務求掃走病疫禍害。 香港人受過○三年沙士的慘痛教訓，在內地傳入新冠肺炎的第一波疫情中，人人戴口罩，勤洗手，又提高個人衞生，在集體努力下，成功把受感染人數壓低。但隨着大...
2020-03-26
剛周日有「金鎗六十」在打吡奪標的精彩鏡頭，直路上從大外欄如飛追上，衝線時追越大冷門「幸福掌聲」，過程實在扣人心弦。至此繼「佳龍駒」後，「金鎗六十」成為第二匹四歲三冠王，而相信季尾時候的馬王選舉，「金鎗六十」也大有機會榮膺今屆香港馬王。然而剛戰此駒回凱旋門時出現煩躁舉動，看來陣中確實消耗不少氣力，相信是時候讓牠休息，假如短期內未能恢復過來的話，出戰下個月舉行的女皇盃與否也宜慎重考慮。 近期頗多賽駒起步漏閘的鏡頭，像「美麗多多」剛戰亦是，雖然從巡邏影片所見，看來應是馬兒本身問題所致，但亦有人質疑當時閘廂後左右兩邊，均有助理人員在協助該駒出閘，巡邏影片是正面角度拍攝，是否有其他...
2020-03-26