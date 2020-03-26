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香島每呎35.7萬租出

2020-03-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯營業經理黎兆麟表示，筲箕灣香島5座中層A室，面積約為862方呎，為3房連套房間隔，月租3.08萬，呎租35.7元，屬市價水平，業主於18年以約1798.4萬購入，租金回報2.1厘。

藍灣半島1.8萬承租

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層H室，面積436平方呎，屬兩房間隔，望山景及少海景，獲租客以1.8萬租入，呎租約41.3元，據了解，業主於19年11月以800萬購入，按買入價計算，租金回報約2.7厘。

　　利嘉閣分行經理林世標表示，灣仔尚翹峰2座中層F室，面積約433方呎，兩房間隔，望山景，原先叫租25000元，經議價後減租3000元，以22000元獲承租，呎租約50.8元，據悉，業主於08年以約520萬購入，現租出享租金回報率逾5厘。
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