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屋苑錄用家議價承接

2020-03-27 列印
■亮賢居一個兩房單位以810萬成交，呎價16232元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價成交個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀亮賢居低層F室，面積499方呎，兩房間隔，望市景，原叫價830萬，減價20萬，以810萬成交，呎價16232元，據了解，買家為首置客。原業主於15年9月以713萬購入，是次轉售帳面賺97萬，物業升值13.6%。

亮賢居兩房810萬沽

　　中原高級區域營業經理胡耀祖表示。馬鞍山迎海．星灣21座高層B室，面積546方呎，兩房連儲物房間隔，原叫價998萬，議價後以943.8萬易手，呎價17286元。原業主於14年以717萬購入，是次沽出單位帳面獲利226.8萬離場，升值31.6%。

　　美聯高級營業經理冼晉毅表示，西灣河嘉亨灣2座高層F室，面積498方呎，兩房間隔，望海景，原叫價1200萬，議價後減價80萬，以1120萬易手，呎價22489元。原業主於09年11月以637.4萬購入，是次轉手帳面獲利482.6萬，物業升值76%。

　　利嘉閣分行經理林敏表示，筲箕灣香島2座低層E室，面積485方呎，兩房連開放式廚房間隔，望山景，原叫價980萬，議價後減價20萬，以960萬沽出，呎價19794元。據悉，原業主於17年2月以836萬購入，剛鬆綁SSD，轉手帳面獲利124萬，物業升值15%。

香島呎價1.97萬易手

　　世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角富蘭苑中層B室，面積351方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以530萬承接，呎價15100元，屬市價。據了解，原業主於13年以380萬購入，帳面獲利150萬，升值39%。
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