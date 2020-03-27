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名城三房月租2.15萬

2020-03-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事許美華表示，大圍名城2座高層NA室，面積677方呎，三房間隔，望開揚景，議價後以2.15萬租出，呎租31.8元，據悉，新租客為家庭客。業主於15年1月以825萬購入，現享租金回報3.1厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河柏匯中層D室，面積328方呎，一房間隔，望市景及山景，獲租客以1.4萬租入，呎租42.7元。據了解，業主於15年8月以672.1萬購入，按買入價計算，租金回報2.5厘，租客為外區人士。

　　利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，長沙灣泓景臺7座中層D室，面積512方呎，兩房間隔，望市景，以1.8萬租出，呎租35元。據悉，業主於17年以756萬購入，現享租金回報率2.9厘。
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