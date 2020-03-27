向東南望維港 海名軒時尚透亮柔和大廳

紅磡海旁摩天名廈海名軒，主打大碼戶型，單位在開則上能讓每戶都可享有招牌維港海景，如今次參觀的放盤，實用面積超過1900方呎，4房雙套房設計，向東南，不論身處廳堂或部份房間，均欣賞到不同角度海景。



由長實發展的海名軒，於2001年入伙，3座物業提供323個單位，基座的住客會所提供泳池、健身室及桌球室等。屋苑位於環海街，毗鄰九龍海逸君綽酒店，日常購物可到附近的黃埔花園及海逸豪園的商場，前往港鐵黃埔站D出口只需約3分鐘步程，基本配套大致方便。



海名軒為紅磡最高住宅，專攻3房及4房間隔大單位，分層戶實用面積由約1356至1963方呎不等，每個樓層只設2伙。今次走訪1座中層B室，實用面積1962方呎，大廳採長方形設計，素白內櫳配上天花燈槽滲燈，使廳內空間更感開揚闊落。



兩廳佈局分明，近大門的飯廳設置餐桌，選用清玻璃的枱面以減低笨重感，也增加通透度，客廳電視牆身以鏡面佈置作擴充空間，另一邊靠牆放有特長沙發外，亦善用L形的窗台位置作座椅，讓戶主及一大班朋友可以一同更近距離賞景。單位向東南，前望維港海景，以及北角一帶樓景和山景，景觀可謂有保障，視野無阻。



採4房2套間隔



單位擁有4房2套間隔，其中一間套房獨立設於客廳一旁，間隔方正，地板及百頁簾具有木系元素，配合房內的白色及杏色佈置，平實自然，窗邊一角設有小型工作間。另一間客房，特別以一列弧形闊窗布置，將整個東九龍至港島的海景帶入房內，並可體驗日出晨曦。