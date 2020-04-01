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豫豐花園兩房月租1.18萬

2020-04-01 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園10座高層G室，面積450方呎，兩房間隔，以1.18萬「即睇即租」，呎租26.2元，據悉，租客為同區住客。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座中層A室，面積598方呎，三房間隔，以2.2萬租出，呎租36.8元。

  據了解，業主於10年以440萬購入，租金回報約6厘。

　　香港置業首席聯席董事陸文傑表示，大角嘴港灣豪庭3座頂層單位，面積344方呎，兩房間隔，望海景，原叫租1.65萬，議價後以1.6萬租出，呎租46.5元。業主於20年以710萬購入，租金回報2.7厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角嘴利奧坊．凱岸2座低層D室，面積197方呎，開放式間隔，月租1萬，呎租50.8元。
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