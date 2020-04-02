柏景灣每呎2.09萬售
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑P座高層15室，面積429方呎，減價30萬，以350萬（居二價）沽出，呎價8159元，屬市價，買家為區內白居二人士。原業主於10年以65.7萬（未補地價）購入，是次轉手帳面獲利284.3萬，升值逾4倍。
利嘉閣高級聯席董事鮑允中透露，牛頭角淘大花園M座低層4室，面積322方呎，一房間隔，望屋苑樓景，原以550萬放售，累減22萬後，終以528萬沽出，呎價16398元。據了解，原業主於93年1月以118萬購入上述單位，持貨27年轉手帳面獲利約410萬，物業升值逾3.4倍。
中原高級區域營業經理梁朗麒表示，元朗尚悅13座頂層連天台戶，面積434方呎，兩房間隔，原叫價730萬，減價80萬後，終以650萬成交，呎價14977元。買家為區內用家。原業主於17年1月以568.8萬買入，帳面獲利81.2萬。
尚悅天台戶650萬沽
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，黃大仙竹園北邨14座中層16室，面積485方呎，兩房間隔，原叫價340萬，減價35萬，以305萬（綠表價）沽出，呎價6289元。據了解，原業主於99年以23萬購入（未補地價），持貨約21年帳面獲利282萬離場，升值逾12倍。