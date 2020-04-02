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曼克頓山2.75萬租出

2020-04-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事謝啟源表示，荔枝角曼克頓山6座中層G室，面積674方呎，3房間隔，望海景，叫租3.1萬，議價後減價3500元，以2.75萬租出，呎租40.8元，據悉，新租客為家庭客，業主於09年以約675萬購入上，現享回報約4.9厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門錦華花園B座中層4室，面積353方呎，月租1.1萬，呎租31.2元，據悉，租客為區外客。

錦華花園每呎31.2元承租

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗1座中層B01室，面積230方呎，開放式間隔，以1.1萬租出，呎租47.8元。據了解，原業主於16年以334萬購入，是次租出單位可享約4厘租金回報。
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