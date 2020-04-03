珀麗灣兩房698萬沽
中原分區營業董事程智聰表示，長沙灣星匯居1座低層C室，面積518方呎，兩房間隔，望市景，以780萬易手，呎價15058元，買家為用家。據了解，原業主於17年以660萬購入，持貨逾三年，屬SSD鬆綁貨，現轉手帳面獲利120萬離場，升值18%。
利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌御皇臺中層H室，面積446方呎，兩房間隔，望市區景，原叫價888萬，議價後減價88萬，以800萬沽出，呎價17937元。據悉，原業主於03年10月以217.6萬購入，現轉手帳面獲利582.4萬，物業升值逾2.6倍。
香港置業行高級聯席董事林健偉表示，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼低層C室，面積747方呎，三房連套房及多用途房間隔，望園景，原叫價1000萬，議價後減價20萬，以980萬成交，呎價13119元，買家為換樓客。原業主於15年4月以639.6萬購入，是次轉售帳面賺340.4萬，物業升值53%。
第一城每呎1.65萬售
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城48座低層H室，面積304方呎，原叫價505萬，議價後以503萬沽出，呎價16546元。據了解，原業主於16年10月以390萬購入，帳面獲利113萬離場，升值29%。