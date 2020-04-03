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屋苑錄用家減價承接

2020-04-03 列印
■珀麗灣一個兩房單位，議價後以698萬成交，呎價12139元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價承接個案，美聯高級分區營業經理劉寶琪表示，馬灣珀麗灣31座高層F室，面積575方呎，兩房間隔，望海景，原叫價710萬，議價後以698萬成交，呎價12139元，據悉，買家為外區自用客。原業主於13年12月以457萬購入，轉手帳面獲利241萬，期內升值52.7%。

珀麗灣兩房698萬沽

　　中原分區營業董事程智聰表示，長沙灣星匯居1座低層C室，面積518方呎，兩房間隔，望市景，以780萬易手，呎價15058元，買家為用家。據了解，原業主於17年以660萬購入，持貨逾三年，屬SSD鬆綁貨，現轉手帳面獲利120萬離場，升值18%。

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌御皇臺中層H室，面積446方呎，兩房間隔，望市區景，原叫價888萬，議價後減價88萬，以800萬沽出，呎價17937元。據悉，原業主於03年10月以217.6萬購入，現轉手帳面獲利582.4萬，物業升值逾2.6倍。

　　香港置業行高級聯席董事林健偉表示，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼低層C室，面積747方呎，三房連套房及多用途房間隔，望園景，原叫價1000萬，議價後減價20萬，以980萬成交，呎價13119元，買家為換樓客。原業主於15年4月以639.6萬購入，是次轉售帳面賺340.4萬，物業升值53%。

第一城每呎1.65萬售

　　世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城48座低層H室，面積304方呎，原叫價505萬，議價後以503萬沽出，呎價16546元。據了解，原業主於16年10月以390萬購入，帳面獲利113萬離場，升值29%。
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