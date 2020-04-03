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嘉熙一房月租1.28萬

2020-04-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級區域營業經理文琪昌表示，大埔白石角嘉熙8座中層J單位，面積342方呎，一房間隔，以1.28萬租出，呎租37.4元。據了解，業主於19年以587萬購入，可享2.6厘租金回報。

　　美聯營業經理吳洪剛表示，荃灣縉庭山3座高層D室，面積821方呎，三房連套房及儲物房間隔，望山景，議價後以2.18萬租出，呎租26.6元。業主於10年8月以693萬購入，現享租金回報3.8厘。

　　利嘉閣分行經理王偉明表示，北角城市花園10座高層A室，面積1032方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫租48000元，議價後減至3.68萬租出，呎租約36元。據悉，業主於19年7月以約1900萬購入，現租出享租金回報率2.3厘。
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