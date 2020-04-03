盡覽翠山海景 逸瓏灣II時尚雅廳閒逸舒適

大埔白石角成為新晉豪宅地段，其中分兩期落成的逸瓏灣，樓齡約5年。今次參觀該屋苑大碼放盤，實用面積1668方呎，4房2套間隔，大廳佈置簡約時尚，用色鮮艷清新，露台外望吐露港及八仙嶺，風光如畫。



逸瓏灣於2015年入伙，分I、II期落成，提供逾1000個單位，項目除了有分層戶外，亦有12間洋房，住客會所設於中心點，室內面積逾10萬方呎，有多達27項設施供住客享用，包括室內、外泳池和健身室等。屋苑所在的白石角科進路，前臨吐露港，閒時在海濱長廊散步或踏單車都適合不過。



項目的分層戶分佈於高、低座大廈，今次介紹的大宅，屬於逸瓏灣II的5座中層戶，每層設有2伙，而這個B室的實用面積1668方呎。單位入口備有子母門，對出的一道屏風畫出玄關位，長形大廳面積寬闊，內櫳以淺色簡約為主調，其中客廳地台特別升高一級，令客飯兩廳更涇渭分明。



客廳掛上燈泡形狀的吊燈，放置2組灰色布藝沙發，其細節位以木系點綴，而對面的電視機位置，則有水泥特色牆及木櫃，有互相呼應的作用。



飯廳的傢俬線條設計同樣很簡單，以清玻璃餐桌枱面，配襯湖水藍的餐椅，清新舒適。露台以落地玻璃趟門開關，引光入室，更對正優美景致，前望旁邊的海濱長廊及單車徑，靜享吐露港和八仙嶺環境。



單位4房2套間隔，同望海景的主人套房，內櫳以暖色佈置，一面牆身以橙色裝潢，雙人牀牀架亦有少量橙紅色元素，加上木櫃配襯，一室環境不致冷冰冰。



至於近廳的客房為兒童書房，部份牆身改成黑框拼玻璃設計，不但擴充廳堂空間感，更讓戶主可從大廳望見書房內的情況，方便照顧子女。



