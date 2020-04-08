世宙兩房665萬易手
世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山天宇海6A座高層B室，面積694方呎，三房間隔，原叫價1000萬，累減108萬，以892萬沽出，呎價12853元。據了解，原業主於10年10月以529萬購入，帳面獲利363萬離場，升值約69%。
中原首席分區經理譚榮輝表示，青龍頭豪景花園3座高層A室，面積561方呎，三房間隔，望海景，原叫價698萬，議價後以630萬沽出，呎價11230元，據悉，買家為外區換樓客。原業主於14年10月以416萬購入，現轉售單位帳面獲利214萬，升值約51%。
香港置業高級聯席董事李隆基表示，將軍澳日出康城領凱10座左翼中層B室，面積681方呎，三房一套設計，望山景，原叫價950萬，議價後減價50萬，以900萬成交，呎價13216元，據了解，買家為首置客。業主於15年以約580萬購入，是次轉手帳面獲利320萬，升值約55%。
昇悅居每呎1.73萬沽
利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣昇悅居3座高層E室，面積459方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價850萬，議價後減價52萬，以798萬沽出，呎價17386元。據悉，原業主於10年7月以348萬購入，現轉手帳面獲利450萬，升值約1.3倍。