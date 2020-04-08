  • 2020年4月8日 星期三
  • 19º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎口罩約翰遜童黨七警案

日報新聞 > 地產

屋苑錄用家減價承接

2020-04-08 列印
■元朗世宙原叫價690萬，累減25萬，以665萬沽出，呎價15537元。
Previous Next

　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯助理區域經理張國成表示，元朗世宙1座中層G室，面積428方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價690萬，累減25萬，以665萬沽出，呎價15537元，據悉，買家為用家。原業主於16年7月以552.6萬購入，是次轉手帳面獲利112.4萬，升值約20.3%。

世宙兩房665萬易手

　　世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山天宇海6A座高層B室，面積694方呎，三房間隔，原叫價1000萬，累減108萬，以892萬沽出，呎價12853元。據了解，原業主於10年10月以529萬購入，帳面獲利363萬離場，升值約69%。

　　中原首席分區經理譚榮輝表示，青龍頭豪景花園3座高層A室，面積561方呎，三房間隔，望海景，原叫價698萬，議價後以630萬沽出，呎價11230元，據悉，買家為外區換樓客。原業主於14年10月以416萬購入，現轉售單位帳面獲利214萬，升值約51%。

　　香港置業高級聯席董事李隆基表示，將軍澳日出康城領凱10座左翼中層B室，面積681方呎，三房一套設計，望山景，原叫價950萬，議價後減價50萬，以900萬成交，呎價13216元，據了解，買家為首置客。業主於15年以約580萬購入，是次轉手帳面獲利320萬，升值約55%。

昇悅居每呎1.73萬沽

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣昇悅居3座高層E室，面積459方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價850萬，議價後減價52萬，以798萬沽出，呎價17386元。據悉，原業主於10年7月以348萬購入，現轉手帳面獲利450萬，升值約1.3倍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd