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昇薈三房月租2.6萬

2020-04-08 列印
　　二手再錄減價租務個案，利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌昇薈5座中層C室，面積945方呎，三房連套房間隔，望山景，議價後以2.6萬租出，呎租約28元。據悉，業主於20年2月以約1000萬購入，現租出享租金回報率約3厘。

　　世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角丹拿花園1座中層D室，面積674方呎，三房連套房間隔，望開揚景，原叫租2.58萬，減租2800元，以月租2.3萬租出，呎租34.1元，低市價約10%。業主於18年以1250萬購入，租金回報率2.2厘。

　　中原分行經理麥偉成表示，粉嶺帝庭軒6座中層H室，面積420方呎，兩房間隔，原叫租1.25萬，議價後以1.05萬獲承租，呎租25元。原業主於17年以約456萬購入，是次租出單位可享約2.8厘回報。
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