愉景新城呎價1.48萬
中原高級分行經理葉浩麟表示，天水圍嘉湖山莊景湖居12座高層E室，面積446方呎，兩房間隔，望運動場及泳池景，獲上車客以518萬承接，呎價11614元。原業主於95年9月以135萬購入，現帳面獲利383萬，升值2.8倍。
港置助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳新寶城6座高層A室，面積434方呎，兩房間隔，原叫價780萬，減至718萬易手，呎價16544元。據了解，原業主於16年以510萬購入，帳面獲利208萬。
利嘉閣分行經理林敏稱，西灣河鯉景灣5座中層C室，面積485方呎，兩房間隔，望公園景，以860萬易手，呎價17732元。據悉，原業主於13年2月以600萬買入，持貨約7年沽出轉手帳面獲利約260萬，升值約43%。
盈豐園兩房490萬沽
祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門盈豐園1座高層G室，面積415方呎，兩房間隔，成交價490萬，呎價11807元，屬市價水平，據悉，買家為外區客。原業主於09年以119萬購入，持貨逾10年轉手帳面獲利逾3倍。
世紀21柏宇執行董事黃學宇表示，大埔新峰花園25座低層C室，面積892方呎，獲換樓客以930萬承接，呎價10426元。據了解，原業主於14年以658萬購入，帳面獲利272萬。