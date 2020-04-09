新冠肺炎疫情嚴峻，英國政府呼籲外出的市民要保持兩米社交距離，但熱刺領隊摩連奴周二涉嫌公然無視指引，被阿仙奴球迷拍得他跟中場尼當比利一起在公園做運動，同時同地翼衞賴恩施斯隆和中堅達雲臣山齊士亦並排跑步，大有操練意味，網民矢言狂人走灰色地帶。 鑑於疫情肆虐，英超比賽暫停，各隊禁止集訓。據政府指引，民眾每天仍可外出運動一次，只可個人進行，或與小部份家庭成員同行，而且人與人之間保持兩米距離。然而，摩連奴似乎走灰色地帶，周二率領球員操練。 熱刺撲火：積極跟進 事源一名阿仙奴球迷拍攝到身穿熱刺紫色訓練外套的狂人，在倫敦巴尼特區一個公園內，跟三人一起做運動，其中一人正是早前曾經被...

2020-04-09