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宇晴軒1.63萬租出

2020-04-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事胡耀才表示，長沙灣宇晴軒2座低層E室，面積468方呎，兩房間隔，望街景，原見叫租1.9萬，其後減價2700元，以1.63萬租出，呎租34.8元，據悉，新租客為夫婦，心儀單位乾淨企理，故睇樓1次即決定承租。業主於20年1月以約780萬購入，租金回報2.5厘。

　　中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城3期盛世5座低層NA室，面積691方呎，3房連套房間隔，以2.2萬租出，呎租31.8元，原業主於15年以848萬購入是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

大圍名城每呎31.8元承租

　　利嘉閣首席聯席董事譚秀琼表示，元朗錦綉花園E段第二街雙號屋，面積約891方呎，3房間隔，月租2.1萬，呎租約23.6元，據悉，業主於02年3月以約255萬購入，現租出可享租金回報率近10厘。
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