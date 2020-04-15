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第一城兩房月租1.3萬

2020-04-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田第一城42座中層F室，面積284方呎，兩房間隔，座向東南，原叫價1.38萬，放租一星期，經議價後減800元，獲租客以1.3萬承租，呎租45.8元。據了解，業主於13年6月以293萬購入，租金回報率5.3厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門麗寶大廈連天台特色戶，面積248方呎，議價後以8200元租出，呎租33.1元，據悉，租客為區內客。

　　中原分行經理何志忠表示，上水天巒納沙泰爾雙號屋，面積1660方呎，三房連三套房間隔，議價後以4.4萬租出，呎租26.5元。
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