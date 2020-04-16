杏花邨三房890萬沽
中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔太湖花園8座中層D室，面積523方呎，三房間隔，議價後以706萬沽出，呎價13499元，買家為用家。據了解，原業主則於08年以207萬購入，帳面獲利499萬。
利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣星匯居2座低層F室，面積783方呎，三房套連工人套間隔，望開揚景，原叫價1280萬，減價至1108萬交吉沽出，呎價14151元。
世紀21奇豐區域董事蔡惠娟表示，粉嶺中心L座低層06室，面積533方呎，三房間隔，望園景及山景，原叫價650萬，減價22萬，獲同區分支家庭客以628萬承接，呎價11782元。原業主於93年8月以191.5萬購入，帳面獲利436.5萬，升值近2.3倍。
Q房網營業經理陳諺東表示，柴灣仁樂大廈B座中層K室，面積290方呎，一房間隔，望市景，獲外區客以381萬購入，呎價13138元。據了解，原業主於16年8月以282萬購入，帳面獲利99萬，升值35.1%。
海麗花園呎價1.17萬
祥益營業董事胡志偉表示，屯門海麗花園2座中層G室，面積412方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以485萬購入作自住，呎價11772元。原業主於17年以416.8萬購入，是次轉手帳面獲利68.2萬。