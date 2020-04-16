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大圍名城每呎30.2元租出

2020-04-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城3座低層SC室，面積959方呎，4房連套房間隔，以2.9萬租出，呎租30.2元，業主於11年以1053萬購入，是次租出單位可享約3.3厘租金回報。

愉景新城1.9萬承租

　　美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城12座低層F室，面積約650方呎，3房連套房間隔，原先叫租約1.9萬，議價後以月租1.78萬租出，呎租約27.3元，業主於99年4月以約311.9萬購入，租金回報率約6.8厘。

　　祥益執行董事張才權表示，屯門疊茵庭4座中層B室，面積499方呎，3房間隔，議價後以1.28萬租出，呎租25.7元，據悉，租客為外區客，鍾情該屋苑鄰近西鐵站，而且單位內櫳企理。
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