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天愛苑兩房月租1.05萬

2020-04-17 列印
　　祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋屋苑天愛苑A座中層15室，面積438呎，兩房兩廳，獲一名外區客垂青，經議價後減價1500元，以1.05萬承租，呎租24元。租客鍾情屋苑鄰近小朋友上學地點，方便接送，而且單位內籠企理，兼附設大部份家電，可以即租即住。

　　美聯分行高級營業經理葉桂源表示，屯門新都大廈A座低層2室，面積442方呎，兩房間隔，向東南享開揚景，業主早前以1.1萬放租，客人心儀單位企理乾淨，加上裝修雅致，故洽商承租，雙方議價後以9500元租出，呎租約21.5元。業主於2017年10月以428萬元購入上址，現享租金回報約2.7厘。
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