  • 2020年4月22日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 限聚令聶德權金正恩新冠肺炎廚櫃

日報新聞 > 地產

維港頌三房月租4.8萬

2020-04-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級分區營業董事蔡瑋倫表示，北角維港頌3座高層A室，面積1070方呎，三房連套房及工人房間隔，向西北，坐享海景。業主以4.8萬租出，呎租44.9元，原業主於19年12月以2994.9萬購入，租金回報1.9厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心4座中層B室，面積462方呎，為同屋苑分支家庭客，月租1.08萬租出，呎租23.4元。

　　利嘉閣分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣6期5座高層B室，面積698方呎，兩房間隔，連車位，望海景，原叫租4.5萬，累減至3.95萬租出，呎租約57元。

  據悉，業主於14年9月以約1300萬購入，現租出享租金回報率約4厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd