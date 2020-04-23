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藍灣半島三房月租3.25萬

2020-04-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層A室，面積834方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以3.25萬租入，呎租39元。

  據了解，業主於05年2月以678萬購入，租金回報約5.8厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園5座高層B室，面積450方呎，兩房間隔，議價後以9500元租出，呎租21.1元。據了解，租客為區內客。

　　中原分行經理鄭俊輝表示，筲箕灣香島3座高層C室，面積1960方呎，五房雙套間隔，向西南，坐享山景，業主見租客背景好，以7萬連車位租出，呎租35.7元。

  業主於19年以6300萬購入單位，租金回報1.3厘。
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