凱帆軒兩房820萬沽
中原高級資深分區營業經理陳旭明表示，東涌藍天海岸6座高層H室，面積490方呎，兩房間隔，原叫價680萬，減價30萬後，以650萬連租約易手，呎價13265元。原業主於09年以230萬購入，帳面獲利420萬，單位升值1.83倍。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒6座低層H室，面積484方呎，兩房間隔，望球場景，原叫價900萬，其後減價22萬，以約878萬成交，呎價18140元，買家為首置客，心儀單位附設雅致裝修。原業主於14年以約563萬購入，是次轉售帳面獲利約315萬，升值約56%。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添透露，青衣盈翠半島2座中層B室，面積756方呎，三房一套連儲物室間隔，享海景。原叫價1368萬，減價48萬後，以1320萬沽出，呎價17460元。據悉，原業主於12年4月以725萬購入，現轉手帳面獲利約595萬，升值約82%。
嘉湖呎價1.02萬易手
祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居1座低層C室，面積551方呎，輕微議價後以563.8萬成交，呎價10232元，屬市價成交。原業主於11年以198萬買入，帳面獲利365.8萬，升值1.84倍。