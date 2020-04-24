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寶馬山豪景3500萬沽

2020-04-24 列印
　　豪宅物業紛錄承接，世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角寶馬山豪景低層A室，面積1801方呎，四房連工人房間隔，望海景，獲區外換樓客以3500萬沽出，呎價19434元。原業主於94年10月以950萬購入，帳面獲利2550萬離場，升值近2.7倍。

　　世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢清水灣檳榔灣單號村屋全幢，建築面積2100方呎，四房間隔，望山景，連天台約700方呎，原叫價2500萬，累減350萬，以2150萬成交，呎價10238元。

　　據了解，原業主於14年以1980萬購入，帳面獲利170萬，升值約8.5%。

　　利嘉閣分行經理陳漢白表示淺水灣道3號中高層A室，面積1741方呎，四房間隔，望海景，以月租12.8萬獲承租，呎租約74元。
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